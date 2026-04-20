Лидерът на "Сияние": Напуснах ГЕРБ, защото е зависима от Пеевски. Борисов трябва да бъде сменен

Лидерът на гражданското движение "Сияние" Николай Попов коментира изборните резултати на фона на категоричната победа на "Прогресивна България" и сериозното разместване на политическата сцена.

Според данните от 100% паралелно преброяване формацията му остава под парламентарната бариера с около 3% подкрепа, при праг от 4%, но въпреки това Попов отчете резултата като значим. Пред Нова телевизия той заяви, че движението е получило доверието на приблизително 100 000 избиратели.

Попов изрази очакване, че окончателните резултати могат да донесат известни корекции спрямо междинните данни, но подчерта, че постигнатото е важна основа. Той благодари на поддръжниците си и определи кампанията като "тежка и негативна", насочена както срещу него, така и срещу "Сияние".

По думите му, въпреки че към момента формацията остава извън парламента, тя вече се утвърждава като фактор. "Сияние" започва изграждане на местни структури и разширяване на организацията, с амбиция за значително по-силен резултат на следващи избори.

В анализа си Попов постави резултатите в по-широк политически контекст. Той поздрави Румен Радев за убедителната победа на "Прогресивна България", която според паралелното преброяване достига около 45%, и го определи като фактор за стабилност и по-нормален политически тон.

Критики към ГЕРБ

Попов коментира и състоянието на ГЕРБ, която остава далеч зад победителя с около 12% подкрепа. Според него партията навлиза в период на отслабване, като постави въпроса за външни зависимости, включително от ДПС на Пеевски, и необходимостта от вътрешни промени. По думите му именно тези зависимости са били причината да напусне партията в миналото.

"В българската политика рядко се поема отговорност след избори, но точно това е нужно сега", заяви той, намеквайки за нужда от преосмисляне на лидерството в дясното пространство.

В заключение Попов подчерта, че основният фокус на "Сияние" остава върху бъдещото развитие на движението и привличането на нови, по-млади избиратели, които търсят алтернатива на досегашния политически модел.