100% паралелно преброяване: Радев води с над 30%, обрат за второто място (ГРАФИКА)

20 април 2026, 0:15 часа 2225 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
100% паралелно преброяване: Радев води с над 30%, обрат за второто място (ГРАФИКА)

"Прогресивна България" на Румен Радев печели изборите през 2026 г. с категорична преднина, показват данните от 100% паралелно преброяване на агенция "Мяра". Формацията събира около 45% от гласовете и оставя далеч зад себе си останалите политически сили. На второ място се нарежда ПП-ДБ с 12,6%, следвана плътно от ГЕРБ с 12,3%. Така разликата между първата и втората сила надхвърля 30 процентни пункта и очертава безпрецедентна доминация.

Кой влиза в парламента?

В парламента влизат общо пет партии. Освен трите водещи формации, представителство получават ДПС с 6,8% и "Възраждане" с 4,2%, което ги поставя над бариерата за влизане в Народното събрание.

Под чертата остават няколко партии, включително МЕЧ с 3,3%, "Величие" с 3,2% и "БСП - Обединена левица" с 3,1%. За социалистите това би означавало исторически провал - първо отпадане от парламента, макар и очаквано според част от прогнозите преди вота. "Сияние" събира 3%, АПС - 2,3%, а "Има такъв народ" и "Синя България" остават с под 1%.

С опцията "Не подкрепям никого" са гласували 1,6% от избирателите. 

Избирателната активност към 20:00 часа достига 48,9%, което показва сравнително високо участие на фона на последните избори.

Кой колко депутати ще има?

Данните при 100% изпълнение на извадката от паралелното преброяване на агенция "Мяра" също показват, че партията на Радев ще получи пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Формацията ще разполага с 135 банки в пленарната зала. ГЕРБ ще има 37, а ПП-ДБ 36 свои представители, ДПС – 20, а "Възраждане" – 12.

Важно уточнение е, че това са данни от паралелно преброяване - те се базират на резултати от подбрани секции в страната и не включват гласовете от чужбина. Окончателната картина ще стане ясна след официалните резултати на ЦИК, но към този момент тенденцията за убедителна победа на "Прогресивна България" изглежда трудно обратима.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
