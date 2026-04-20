100% паралелно преброяване: Радев води с над 30%, обрат за второто място (ГРАФИКА)

"Прогресивна България" на Румен Радев печели изборите през 2026 г. с категорична преднина, показват данните от 100% паралелно преброяване на агенция "Мяра". Формацията събира около 45% от гласовете и оставя далеч зад себе си останалите политически сили. На второ място се нарежда ПП-ДБ с 12,6%, следвана плътно от ГЕРБ с 12,3%. Така разликата между първата и втората сила надхвърля 30 процентни пункта и очертава безпрецедентна доминация.

Кой влиза в парламента?

В парламента влизат общо пет партии. Освен трите водещи формации, представителство получават ДПС с 6,8% и "Възраждане" с 4,2%, което ги поставя над бариерата за влизане в Народното събрание.

Под чертата остават няколко партии, включително МЕЧ с 3,3%, "Величие" с 3,2% и "БСП - Обединена левица" с 3,1%. За социалистите това би означавало исторически провал - първо отпадане от парламента, макар и очаквано според част от прогнозите преди вота. "Сияние" събира 3%, АПС - 2,3%, а "Има такъв народ" и "Синя България" остават с под 1%.

С опцията "Не подкрепям никого" са гласували 1,6% от избирателите.

Избирателната активност към 20:00 часа достига 48,9%, което показва сравнително високо участие на фона на последните избори.

Кой колко депутати ще има?

Данните при 100% изпълнение на извадката от паралелното преброяване на агенция "Мяра" също показват, че партията на Радев ще получи пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Формацията ще разполага с 135 банки в пленарната зала. ГЕРБ ще има 37, а ПП-ДБ 36 свои представители, ДПС – 20, а "Възраждане" – 12.

Важно уточнение е, че това са данни от паралелно преброяване - те се базират на резултати от подбрани секции в страната и не включват гласовете от чужбина. Окончателната картина ще стане ясна след официалните резултати на ЦИК, но към този момент тенденцията за убедителна победа на "Прогресивна България" изглежда трудно обратима.