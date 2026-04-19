САЩ са открили стрелба по ирански кораб и са го задържали

САЩ са обстреляли и задържали товарен кораб под ирански флаг в Оманския залив, обяви американският президент Доналд Тръмп.

В публикация в Truth Social президентът заяви, че САЩ са прихванали кораб под името TOUSKA в Оманския залив и са му отправили предупреждение да спре. Корабът е бил обстрелян, когато не е спрял.

САЩ прилагат военноморска блокада на кораби, влизащи и излизащи от ирански пристанища, от миналата седмица.

"Отказаха да ни послушат"

"Иранският екипаж отказа да ни послуша, затова нашият военноморски кораб ги спря на място, като направи пробойни в машинното им отделение", обяви Тръмп в публикацията.

"В момента американските морски пехотинци са задържали кораба. TOUSKA е под санкции на Министерството на финансите на САЩ заради предишна история на незаконна дейност", добави той.

Задържането е очевидна ескалация на блокадата и идва след като Иран обстреля търговски кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток по-рано в неделя.

Очаква се американските пратеници, водени от вицепрезидента Джей Ди Ванс, да пътуват до Пакистан в понеделник за втори кръг мирни преговори с иранските си колеги, съобщи служител на Белия дом пред CNBC. По-късно Иран отхвърли твърдението, че се е съгласил на тези преговори, сочеше съобщение на държавни медии.

Източник: Getty Images

Цялата страна ще бъде взривена

В неделя Тръмп предупреди, че ако Иран не се съгласи с условията на САЩ за прекратяване на конфликта, той ще "унищожи всяка електроцентрала и всеки мост в Иран".

Последен шанс - цялата страна ще бъде взривена, ако не подпише споразумение, обяви Тръмп, който хем написа публикация в социалната си мрежа Truth Social, но и Fox News го предаде. Fox News е единствената голяма американска телевизия, която е считана за симпатизираща на Тръмп и като цяло е информационен бастион на републиканците.

В публикацията си в Truth Social Тръмп казва, че утре, 20 април, американска делегация пак ще е в Исламабад и дава знак за преговори. "Предлагаме много разумно споразумение и се надявам да приемат, иначе ще взривим всяка електроцентрала и всеки мост в Иран. Край с г-н мил и добър", написа Тръмп и обяви, че с повторното затваряне на Ормузкия проток Иран губи по 500 млн. долара дневно, а САЩ не губи нищо.