ЦИК пусна първи официални резултати от изборите

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 7.08% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към полунощ.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 52 702 гласа или 43.461% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 16 946 гласа или 13.975% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 15 565 гласа или 12.836% подкрепа. "Възраждане" остава четвърта с 6195 гласа или 5.109%, а ДПС на Делян Пеевски е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 6086 гласа или 5.019%. Още: 100% паралелно преброяване: Радев води с над 30%, обрат за второто място (ГРАФИКА)

Резултатите ще продължат да се обновяват през нощта и на следващата сутрин.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.