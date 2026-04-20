Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:
НА ЖИВО: Тръмп се закани да взриви цял Иран

20 април 2026, 0:01 часа 608 прочитания 0 коментара
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Последен шанс - цялата страна ще бъде взривена, ако не подпише споразумение. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, който хем написа публикация в социалната си мрежа Truth Social, но и Fox News го предаде. Fox News е единствената голяма американска телевизия, която е считана за симпатизираща на Тръмп и като цяло е информационен бастион на републиканците.

Елин Димитров Отговорен редактор
