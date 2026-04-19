"Нищо особено": Неочакваният герой на ЦСКА върна лентата до инфарктния гол срещу Левски

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов даде интервю пред колегите от Българската национална телевизия за предаването "Арена Спорт". Той върна лентата назад до изравнителното попадение на "армейците" в последните минути срещу Левски в дербито от 30-ия кръг на Първа лига. Стражът имаше дейно участие в ситуацията, но описа действията си като "нищо особено". Лапоухов призна, че "червените" са се надявали на победа срещу столичния съперник.

"Да, наистина не се случва толкова често вратарят да асистира, но пък защо да не се случват подобни неща. Трябва да похвалим и Джеймс Ето'о, който направи чудесно центриране. Видях, че топката лети към мен и реших да скоча. Видях, че никой няма да атакува топката и реших да скоча и да играя с нея. Нищо чак толкова особено", заяви беларуският национал в интервю за предаването "Арена спорт".

"Да съм искрен - не сме особено щастливи от този резултат. Винаги искаш да печелиш - във всеки мач. Да, взехме точка в последната секунда, но не мога да кажа, че сме особено доволни. Но - това е животът", допълни вратарят.

"За нас всеки турнир е важен, опитваме се да печелим винаги. За нас няма значение дали е в първенството или за Купата. Да - плейофите започват, но това не променя по никакъв начин настройката ни. Следва мач за Купата. Фокусът ни сега е насочен към едно място - Разград", добави 22-годишният футболист.

