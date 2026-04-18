Решено е: Вижте датите и часовете, в които ще се проведат дербитата между Левски и ЦСКА от плейофите

18 април 2026, 12:00 часа 262 прочитания 0 коментара

На 17 април беше изтеглен жребият за плейофната фаза на Първа лига. Най-голямо внимание привлече първата четворка, съставена от Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА. Тегленето определи още в първия кръг от плейофите ЦСКА и Левски да се срещнат в третото "вечно дерби" за сезона. А в другия сблъсък Лудогорец ще бъде домакин на ЦСКА 1948. Вече са ясни датите и часовете както за двете дебрита между "червени" и "сини", така и за откриващия двубой от плейофите.

Лудогорец и ЦСКА 1948 откриват плейофите

Първият кръг от плейофите на Първа лига ще бъде открит в Разград, където вторият Лудогорец ще приеме третият ЦСКА 1984. В края на редовния сезон само една точка дели "орлите", които имат 60 пункта и "червените", които са с 59. Срещата е насрочена за 25 април, събота. Така двубоят, който може да промени отборите, които заемат второто и третото място ще открие кръга. Началният час на двубоя ще бъде 13:15 ч.

ЦСКА - Левски

Насрочени са и двете дербита между Левски и ЦСКА

Другият мач, който ще окраси програмата на първия кръг от плейофите на Пъра лига е "вечното дерби" между Левски и ЦСКА. То също ще се проведе в събота, на 25 април, като началният час ще бъде 16:00 ч. Втората среща между "червените" и "сините" ще бъде в петия плейофен кръг, на 16 май, отново от 16:00 ч. След края на редовния сезон Левски е лидер в Първа лига със 70 точки и 10 пункта преднина пред втория Лудогорец. ЦСКА е 4-ти с 56 точки, на 3 зад 3-тия ЦСКА 1948. Програмата е направена така, че последните два кръга да се изиграят по едно и също време. Последният кръг ще се проведе на 25 май, понеделник, от 20:30 ч. А срещите в него ще бъдат Лудогорец срещу ЦСКА и ЦСКА 1948 срещу Левски.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
