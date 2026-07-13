Край на компромисите в Левски: Новият шеф наложи пълна изолация за футболистите

Спортният директор на Левски Георги Костадинов е въвел нови правила, свързани с организацията в отбора на "сините", съобщава "Мач Телеграф". От този момент е ограничен достъпа до съблекалнята по време на тренировъчния процес единствено до футболистите.

Георги Костадинов регламентира официално правилата за вътрешния ред

Според информацията, решението вече е оформено с официална заповед, която забранява присъствието на външни лица в съблекалнята. Целта е играчите да се подготвят в по-спокойна и концентрирана атмосфера, без излишни разсейвания, като фокусът им остане изцяло върху тренировките и предстоящите двубои.

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Подобна идея е съществувала още при изпълнителния директор Даниел Боримиров, но сега тя вече е официално регламентирана и влиза в сила като част от вътрешния ред в клуба. Георги Костадинов пое поста на спортен директор през това лято, след като през миналия сезон носеше капитанската лента на "сините". След като се утвърди като лидер на терена, сега той се стреми да наложи същата дисциплина и в управлението на спортно-техническите процеси.

Нововъведенията са част от политиката на ръководството за изграждане на по-професионална работна среда и създаване на оптимални условия за представянето на отбора през новия сезон.

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