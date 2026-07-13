Продажбата на Макун е въпрос на време: Левски се договори с 23-годишен сърбин!

Ръководството на Левски продължава да работи усилено по лятната селекция в тима и окомплектоването на състава за предстоящия сезон. До момента „сините“ привлякоха шестима нови футболисти – Рейналдо, Давид Кусо, Сержиньо, Мехди Мубариг, Алекс Сентейес и Адриан Райчев, а Стивън Стоянчов се завърна на „Герена“ след период под наем в Етър Велико Търново. Родният шампион също така се раздели с част от ненужните играчи, между които Карлос Охене, Рилдо и Карл Фабиен.

Вукашин Кръстич е собственост на Бачка Топола

Според колегите от „Тема спорт“ селекцията в Левски все още не е приключила. Шефовете на „сините“ са договорили седми нов футболист, който да подсили отбора на Хулио Веласкес. Става въпрос за 23-годишния сръбски централен защитник Вукашин Кръстич. Той се е споразумял със столичани относно личните си условия.

Сега остава само Левски да се договори и с неговия клуб – Бачка Топола. Очаква се преговорите да минат лесно, тъй като сръбският тим изпадна от елита и ще му е трудно да задържи най-добрите си състезатели. Информациите сочат, че „сините“ ще платят около 500 000 евро за правата на Кръстич.

Левски иска 3 милиона евро за Макун

Пристигането на Вукашин Кръстич на „Герена“ пък отваря широко вратата за продажбата на Кристиан Макун. Както е известно, националът на Венецуела е силно желан от турските Трабзонспор и Самсунспор. И двата клуба са готови да платят исканите от Левски 3 милиона евро за централния защитник, като преговорите с ръководствата им продължават.

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