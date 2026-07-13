Китайски учени откриха начин за безжично предаване на ток на Луната

Китайски учени предполагат, че Луната може да бъде първото място, където ще бъде приложено безжично предаване на енергия. Концепцията се фокусира върху южния полюс на Луната - регион, където високите кратери получават почти непрекъсната слънчева светлина, докато други кратери, в постоянна сянка, остават в тъмнина и вероятно съдържат значителни запаси от воден лед, според Interesting Engineering.

Откритето на китайски учени за захранване на Луната с ток

„Вместо да разчитат на дълги захранващи кабели или да носят тежки батерийни системи, лунните ровери, работещи в тези тъмни кратери, ще бъдат захранвани от лазерни лъчи, излъчвани от слънчеви електроцентрали, монтирани на осветените от слънцето върхове отгоре“, обяснява публикацията.

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Учени от Харбинския технологичен институт вярват, че този подход би могъл да бъде по-ефективен начин за захранване на изследователски мисии в някои от най-предизвикателните и научно ценни среди на Луната.

Според проучването, преместването на лазерните предавателни станции с приблизително 100 метра е увеличило ефективното покритие на мрежата с повече от 35%, като същевременно е осигурило почти пълна свързаност на районите, получаващи електричество.

„Предложението идва в момент, когато Китай и Съединените щати засилват усилията си за установяване на дългосрочно човешко присъствие и научни експедиции на Луната, като южният полюс на Луната се превръща в ключова дестинация както за програмата Artemis на НАСА, така и за китайските мисии Chang'e“, обяснява Interesting Engineering.

Регионът се счита за особено привлекателен, защото високите му хребети получават дълги периоди на слънчева светлина, а постоянно засенчените му кратери се смятат за съдържащи воден лед, което го прави ключово място за научни изследвания, експлоатация на ресурси на място и изграждане на бъдещи лунни бази.

Междувременно ръководството на НАСА предостави повече подробности за това как ще се извършва подготовката за изграждането на първата лунна база през 2029 г.

На 30 юни, на пресконференция ръководителите на НАСА обявиха безпилотни лунни мисии, предназначени да помогнат за създаването на база на Луната като част от програмата Artemis, пише Phys.

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НАСА планира да започне изграждането на първата база на Луната през 2029 г. като част от програмата Artemis. Предвижда се изграждането на няколко жилищни и лабораторни модула за астронавти, комуникационни и навигационни устройства, източници на енергия, както и площадки за изстрелване и кацане в района на южния полюс на Луната. Там има много лед, който може да се използва за получаване на питейна вода, кислород за дишане и водород. Последните два елемента могат да се използват за създаване на ракетно гориво на място.

НАСА заяви, че три американски компании - Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines - ще използват своите спускаеми апарати и роувъри, за да изследват лунната повърхност и да тестват нови технологии, необходими за създаването на лунна база. Космическата агенция ще плати близо 600 милиона долара за мисиите.

НАСА се надява да изстреля до 20 такива ракети до 2029 г., а усилията са част от плановете за използване на роботизирани превозни средства за създаване на инфраструктура, която астронавтите евентуално ще могат да използват на Луната.

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