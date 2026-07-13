Лидер на Борац се закани на „сините“: Показахме, че можем да се конкурираме с Левски

Първенецът на Босна и Херцеговина – Борац Баня Лука е готов за реванша срещу Левски от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Гостуващият тим ще пристигне днес в София, където във вторник вечер ще се изправи срещу „сините“ на стадион „Георги Аспарухов“. От клуба обявиха, че отборът е работил сериозно в последните дни, за да бъде готов за най-доброто си представяне в родната столица.

„Мотивирани сме да покажем пълния си потенциал“

Футболистът на Борац Абел Паскуал заяви, че тимът е силно мотивиран да покаже качествата си срещу Левски.

„Много сме мотивирани да покажем пълния си потенциал. Миналия сезон доказахме, че знаем как да се справяме с всяко предизвикателство и очаквам да бъдем на нужното ниво в София. Първият мач показа, че можем да се конкурираме с Левски. Ние сме опитен отбор и знаем как да контролираме емоциите си и да се справяме с всяка ситуация на терена“, заяви Паскуал.

Борац ще проведе тази вечер официалната си тренировка на стадион „Георги Аспарухов“, където във вторник ще се играе реваншът. Паскуал подчерта, че концентрацията ще бъде ключова за изхода на двубоя.

„Трябва да останем напълно фокусирани от първата до последната минута, да играем с увереност и да използваме всяка възможност, която се открие пред нас. Малките детайли правят разликата в такива мачове, затова е важно да бъдем концентрирани във всеки аспект от представянето си“, добави футболистът на Борац.

Абел Паскуал заяви още, че очаква с нетърпение реванша в София и е готов да даде всичко за клуба и феновете. „Очаквам с нетърпение още едно предизвикателство и искам да дам всичко за емблемата на фланелката и за нашите привърженици“, каза той.

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