Звезден лукс: Тейлър Суифт и Травис Келси на меден месец в комплекс за милионери (ВИДЕО)

Американската певица Тейлър Суифт и съпругът ѝ - звездата на "Канзас Сити Чийфс" Травис Келси - са избрали едно от най-ексклузивните места в САЩ за медения си месец, съобщи британският вестник "Дейли мейл".

Романтично бягство

Според изданието двамата са отседнали в ултралуксозния частен клуб "Йелоустоун" в щата Монтана – място, достъпно само за ограничен кръг заможни членове. За да станат част от клуба, кандидатите трябва да притежават имот на територията му, да внесат първоначална такса от около 500 000 долара и да плащат годишен членски внос, достигащ 78 000 долара.

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Комплексът предлага впечатляващи планински панорами, луксозни басейни и уединени селски вили, превръщайки се в предпочитано убежище за знаменитости, търсещи спокойствие далеч от светлините на прожекторите. По информация на "Дейли мейл" това не е първото посещение на Тейлър Суифт и Травис Келси в престижния курорт.

Сватба за милиони

Припомняме, че 36-годишната изпълнителка и любимия ѝ Травис Келси вдигнаха пищна сватба на 3 юли 2026 в концертната зала "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк. На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо. На присъстващите бе забранено да споделят снимки в социалните мрежи, като се очаква самите младоженци да публикуват официални кадри.

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Според "Форбс" сватбата е струвала на звездната двойка над 20 милиона долара. Преди дни стана ясно, че само на община Ню Йорк са платили 160 000 долара. Сумата е покрила разходите по издаване на разрешението от общината за това събитие и за покриване на разходите за предприетите мерки за сигурност. Заради тържеството няколко улици в града бяха затворени за движение и бяха разположени много полицаи, които да гарантират сигурността.

По повод на сватбеното си тържество младоженците са дарили 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и в Канзас, където се състезава съпругът на Суифт.

Източник: БГНЕС