Великобритания не ни е уведомила официално за освободените българите, осъдени за шпионаж

Министерството на външните работи (МВнР) не е получавало официална информация от британските власти относно твърденията за освободени български граждани, осъдени във Великобритания по делото за шпионаж в полза на Русия. Това става ясно от официален отговор на ведомството до БНТ. От министерството уточняват още, че въпросите, свързани с изпълнението на наложени наказания, се уреждат съгласно приложимото национално законодателство и международните споразумения и са от компетентността на съответните съдебни и правоохранителни органи.

ОЩЕ: Депортираните от Великобритания български шпиони може да са следващите мишени на Кремъл

Припомняме, че Ваня Габерова и Иван Стоянов са част от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Те получиха най-малките присъди от цялата група - съответно 6 години и 8 месеца и 5 години и 3 месеца. Според британското законодателство чужди граждани могат да бъдат депортирани, след като излежат половината от наложеното им наказание.

Групата, ръководена от руския агент Ян Марсалек, е извършила мисии за наблюдение в цяло Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж. 30-годишната Габерова е козметичка, работеща в Северозападен Лондон.