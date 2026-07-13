Левски – Борац: Кога и къде да гледаме реванша от първия квалификационен кръг на Шампионска лига?

Левски приема Борац Баня Лука в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Двубоят ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“ в София. Срещата се очаква с нетърпение от феновете на „сините“, които изкупиха билетите за мача в рамките на по-малко от два часа. Привържениците стискат палци техните любимци да ги зарадват с класиране за следващия кръг на най-комерсиалната клубна надпревара.

Левски – Борац: Начален час и ТВ

Първият мач между Левски и Борац, който се състоя на „Градския стадион“ в Баня Лука завърши при резултат 1:1. Домакините от Босна и Херцеговина поведоха още в 9-ата минута след гол от дузпа. Тимът на Хулио Веласкес стигна до изравнителното попадение в началото на втората част, когато резервата Армстронг Око-Флекс се разписа.

В колко часа започва мачът между Левски и Борац?

Реваншът между Левски и Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига ще се състои на 14 юли, вторник. Срещата е част от късната програма на надпреварата и ще стартира в 20:30 часа.

Коя телевизия ще предава двубоя между Левски и Борац?

Мачтът между Левски и Борац ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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