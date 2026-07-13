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След Мондиал 2026: Хърватия намери нов селекционер в лицето на бивш мениджър от Висшата лига

13 юли 2026, 14:01 часа 283 прочитания 0 коментара

Славен Билич е постигнал договорка да се завърне начело на националния отбор на Хърватия, съобщава журналистът Алекс Крук в социалните мрежи. Очаква се футболната федерация на страната официално да потвърди назначението в близките дни. Билич ще поеме тима след напускането на Златко Далич, който се оттегли от поста след близо девет години начело на хърватите.

Футболната централа в Загреб се очаква официално да обяви назначението на Билич

Далич оставя сериозно наследство, след като изведе Хърватия до едни от най-големите успехи в историята ѝ - сребърен медал на Световното първенство в Русия през 2018 година, бронз на Мондиал 2022 в Катар и второ място в Лигата на нациите през 2023. На Световното първенство през 2026 година Хърватия успя да премине груповата фаза и да стигне до елиминациите, но приключи участието си след поражение от Португалия на 1/16-финалите.

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Славен Билич

За 57-годишния Билич това ще бъде втори период начело на националния тим. Той вече води Хърватия между 2006 и 2012 година, като успя да класира отбора за две европейски първенства през 2008 и 2012 г. Под негово ръководство хърватите се утвърдиха като един от силните състави в Европа.

Последната треньорска работа на Билич беше в Саудитска Арабия, където водеше Ал-Фатех в периода 2023 до 2024 година. В богатата си кариера специалистът е бил начело и на редица клубове, сред които Бешикташ, Уест Хем Юнайтед, Уест Бромич Албиън, Уотфорд и Ал-Итихад.

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Хърватия отбор Славен Билич Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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