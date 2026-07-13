Гриша Ганчев за Атанас Бостанджиев: Ние сме от селата – откъде да знаем такива големи бизнесмени!

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев направи любопитно изказване относно влизането на Атанас Бостанджиев в Левски. Както е известно, в края на април Наско Сираков сдаде мажоритарния пакет акции на „сините“ на бизнесмена, който се занимава с инвестиции в сферата на енергетиката, които са за милиарди долари. Ганчев гостува в подкаста „Дневен ред“ като бе категоричен, че не познава новия собственик на Левски.

Гриша Ганчев с любопитен коментар по темата

По думите на Гриша Ганчев Атанас Бостанджиев е от „европейски конгломерат“, а „ние сме от селата – откъде да знаем такива големи бизнесмени“. Бившият собственик на ЦСКА намекна, че Бойко Борисов може да има пръст в смяната на притежателя на контролния пакет акции в Левски, тъй като е голям фен на „сините“. Поради тази причина „любимият отбор трябва да съществува“.

„Не се казва „подсещане“, а „помолване“

„Откъде да знам. Не го познавам. Той е от европейски конгломерат. Ние сме от селата – откъде да знаем такива големи бизнесмени. Бойко (б.р. – Борисов) си е левскар. Не се казва „посдещане“, а „помолване“. „Помолих те да снесеш едни кинти, защото любимият отбор трябва да съществува“, заяви Гриша Ганчев в типичния си стил.

ОЩЕ: Гриша Ганчев: Оправях документите за „Армията“ от окопа! Сега ЦСКА си има частен стадион, частна база – собствени!