Кабинетът "Радев":

Бивш македонски премиер: Голяма част от македонските войводи са били българи, родени в България

13 юли 2026, 13:58 часа 304 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш македонски премиер: Голяма част от македонските войводи са били българи, родени в България

В последното си гостуване в подкаста „Българите в Конституцията“ бившият македонски премиер Любчо Георгиевски повдигна въпроса за произхода на някои от най-изявените войводи, участвали в революционно движение в Македония, като посочи, че голяма част от тях са били българи, родени в България, предаде македонската медия "Инфомакс". Прави впечатление, че медията нарича тази изява скандална. 

Според Георгиевски тези исторически личности навлизат на територията на Македония със съгласието на Гоце Делчев и Централния комитет на ВМРО и се превръщат в неотделима част от македонската история. ОЩЕ: Стокхолмският синдром и македонската история: Д-р Константин Голев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

За кои войводи става въпрос?

В изложението си Георгиевски изброява редица известни войводи, смятани за легенди на македонската борба, но родени в днешна България. Става въпрос за Михаил Апостол Попето, Марко Лерински, Христо Чернопеев, Кръстьо Българията, Атанас Бабата.

В интервюто Георгиевски отделя специално внимание на Тома Давидов.

Бившият македонски премиер посочва, че Гоце Делчев лично е назначил Давидов за главен военен ръководител на целия Битолски окръг.

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„Битолският район, където реално се провежда Илинденското въстание – включително Крушево, – беше под прякото ръководство на българския майор Тома Давидов“, подчерта още Георгиевски във въпросния подкаст. ОЩЕ: Скопие ревизира учебниците си: Затруднява се с общата история

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Любчо Георгиевски ВМРО Република Северна Македония македонска история войводи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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