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Гриша Ганчев: Оправях документите за „Армията“ от окопа! Сега ЦСКА си има частен стадион, частна база – собствени!

13 юли 2026, 11:02 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: Cska.bg
Гриша Ганчев: Оправях документите за „Армията“ от окопа! Сега ЦСКА си има частен стадион, частна база – собствени!

Бившият собственик на ЦСКА Гриша Ганчев коментира случващото се в клуба в последните години. Както е известно, бизнесменът напусна „червените“ през април 2024-та, когато даде своя пакет акции на Националния фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Науки, който бе свързан с Валтер Папазки. В последствие контролният пакет акции премина в ръцете на новия собственик, чрез фондация „ЦСКА – Червени сърца“.

Ганчев бе гост в подкаста „Дневен ред“ като разкри как се е стигнало до смяната на собствеността в ЦСКА. Бизнесменът също така коментира и реконструкцията на стадион „Българска армия“ като разкри, че именно той е оправил всички необходими документи за старта на работата по съоръжението.

„Било е замислено този стадион да го няма повече там“

„В началото Валтер Папазки дойде като рекламодател. Сложихме му фирмата на фланелката, даваше си пари. После му го продадох и това беше. Мачът свърши. Не ми се занимаваше повече с футбол“.

Стадион Българска армия

„Е, стадионът готов ли е? Кой оправи документите за стадиона? Той падна от небето ли? И съм ги оправял тези документи от окопа. От окопа съм ги оправял. А какви големци преди мен се пробваха и нищо не направиха. В момента ЦСКА си има частен стадион, има си частна база, собствени! Голяма е разликата“, добави той.

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„През 90-те години някой умник, болен левскар, е решил от Министерството на отбраната да прибере базите на ЦСКА и да ги шльопне в Министерството на спорта. След това е решил, че стадионът е паметник на културата. Наясно ли сте как се взимат 33 подписа от някои 70-годишни хора, които да кажат: „ОК, там може да се прави реконструкция“. Това е положението. Било е замислено да го няма това нещо. И защо? Защото било комунистическият отбор. Ние по тези географски ширини мешаме спорт, политика, всичко“, заяви Гриша Ганчев.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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