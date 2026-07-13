След падане от тротинетка: Две момичета пострадаха тежко

Две момичета са пострадали при падане от електрическа тротинетка в Перник. Инцидентът е станал на 11 юли вечерта в квартал "Изток". По данни на свидетели едното момиче е управлявало тротинетката, а другото се е возело на нея. Двете са се движели с висока скорост и без каски, предаде БНР. Пострадалите са настанени в столично лечебно заведение с различни травматични увреждания. Едното от момичетата е с мозъчно сътресение и кръвоизлив в мозъка. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Още: Едното пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Предстои да бъдат предприети и административно-наказателни мерки спрямо родителите на непълнолетните момичета. От ОДМВР – Перник за пореден път апелират към родителите да упражняват постоянен контрол при използването на индивидуални електрически превозни средства от техните деца. От полицията напомнят, че електрическите тротинетки не са играчка, а управлението им с висока скорост, превозването на втори човек и неспазването на правилата за движение значително увеличават риска от тежки инциденти. Още: Две момчета пострадаха, докато се возиха на тротинетка