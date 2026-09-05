Социалният министър категорично: Минималната работна заплата ще се увеличи

Социалният министър Наталия Ефремова заяви категорично, че минималната работна заплата ще се увеличи. Това стана в предаването "Тази събота" по bTV. "Имаме по-висока горна граница на преговорите, която ни дава възможност да увеличим минималната работна заплата. Синдикатите и работодателите не постигнаха съгласие за конкретна сума. В този случай правителството, спрямо възможностите на бюджета, ще реши какъв ще е размерът, но той при всички случаи ще е по-висок", каза тя.

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Според Ефремова 40-50 евро увеличение за следващата година е най-реалистичната сума. Тя разказа, че повече от три години е продължило "голямото обсъждане" за минималната работна заплата. "Но това, което се случи през първите три седмици на август, е, че успяхме да съберем на една маса социално-икономическите партньори – работодатели и синдикати", посочи тя и уточни, че е намерен "разумния компромис", така че да има договаряна от социалните партньори минимална работна заплата.

Относно покупателната способност, Ефремова заяви: "Имаме понятието "малка потребителска кошница", която дава един среден към по-скромен минимум от стоки и услуги, които могат и трябва да бъдат достъпни за всяко едно лице, така че да не говорим за понятието "работещи бедни". По думите ѝ се отчита ръстът на средната работна заплата, тъй като до момента минималната беше обвързана с нея. "Отчитат се два показателя - средната и медианната работна заплата. Отчита се и производителността на труда в дългосрочен план. Тоест все пак имаме и икономически критерий – какво произвеждаме, когато имаме нискоквалифициран труд, и какъв ще бъде брутният вътрешен продукт в бъдеще", сподели социалният министър в ефира на bTV.

За пострадалите при наводненията

Снимка: БГНЕС

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че социалните работници са на терен, на първа линия, още от първите моменти, в които може да се влезе в домовете на хората, след като водата се оттегли. Тя увери, че започват обходи по места и се описват щетите, като същевременно се консултират домакинствата, които са претърпели щети, за това какви видове подкрепа имат право да получат.

"Действително, в Струмяни, Батак, Пещера, Хаджидимово и Илинденци - това са местата, които на 24 август бяха залети, вече имаме изплатени първите помощи. Буквално вчера бяха наредени 20 000 евро на около 20 семейства, които първи са подали своите заявления и отговарят на определените условия", посочи Ефремова.

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Тя обясни, че социалното министерство отпуска три вида помощи. Първата е при инцидентно възникнали нужди - в размер на 1170 евро. Втората е за допълнителна еднократна помощ. Тя е предвидена в закона и се отпуска при разрушено или засегнато единствено основно законно построено жилище. "И когато имаме конкретно имущество, което не може да бъде използвано – например хладилници, печки, залети от вода или унищожени при друг тип природно бедствие или пожар, може да се кандидатства отново през фонд "Социална закрила", който е част от фондовете на Министерството на труда и социалната политика, за допълнителна помощ от 1300 евро", сподели Ефремова.

Така едно домакинство, ако отговаря на условията, може да получи общо приблизително 4000 евро. "По принцип социалното подпомагане не е призвано напълно да възстанови загубите от една щета. Това би могло да се случи само когато имаме пълна застраховка на имуществото", каза още Ефремова.

"Нашата цел е в първите моменти и дни да имаме възможност да осигурим на тези семейства средства, с които да си закупят храна, лекарства и други необходими неща. За такъв тип бърза и спешна реакция са предвидени тези помощи", сподели тя и уточни, че след това има координационни механизми, които могат да бъдат задействани. "Не абсолютно всички, които подават заявление, могат да бъдат одобрени за всички видове помощи. Жилището трябва да е основно и законно построено", коментира Ефремова.