Финансовият министър на САЩ се закани с "екшън" заради износ на ирански петрол за Китай (ВИДЕО)

"Те изпращат петрол към Китай. Наблюдавайте това пространство за действия (екшън) във вторник". Думите са на американския финансов министър Скот Бесент – и той ги изрече пред Стив Банън, т.нар. идеолог от първия мандат като президент на Доналд Тръмп, който създаден крайнодесния "медиен" проект Breitbart. А под "те" Банън има предвид Иран.
Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
They sent oil toward China. Watch this space for action on that on Tuesday. pic.twitter.com/72QYCH37h1
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Предвид рекордната цена на дизела в САЩ към днешна дата, Бесент изтърси и друго – че като свършела войната (стигнем до другия му край), ще има много големи количества на пазарите, презадоволяване, и че цената за барел петрол ще е 40-50 долара:
Bessent:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
I actually think we are going to be very much oversupplied in the oil market after this.
We can see $40–$50 dollar crude maybe. pic.twitter.com/Z6iaJsKRLh
Американският финансов министър коментира и как "хората" му казвали, че борсовите индекси растат при лоши новини. "Казвам, че не са лоши новини – отразяването на новини е лошо", заяви той и уточни, че сега смятал, че терминът "фалшиви новини" не бил достатъчно силен, след като преди да стане министър се чудел дали е правилен:
Bessent:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
People say to me, "stock market is going up on bad news."
I say it’s not bad news; the news coverage is bad.
The term "fake news" is not enough. pic.twitter.com/eZHE8TlKs0