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Финансовият министър на САЩ се закани с "екшън" заради износ на ирански петрол за Китай (ВИДЕО)

04 септември 2026, 20:58 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Финансовият министър на САЩ се закани с "екшън" заради износ на ирански петрол за Китай (ВИДЕО)

"Те изпращат петрол към Китай. Наблюдавайте това пространство за действия (екшън) във вторник". Думите са на американския финансов министър Скот Бесент – и той ги изрече пред Стив Банън, т.нар. идеолог от първия мандат като президент на Доналд Тръмп, който създаден крайнодесния "медиен" проект Breitbart. А под "те" Банън има предвид Иран.

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Предвид рекордната цена на дизела в САЩ към днешна дата, Бесент изтърси и друго – че като свършела войната (стигнем до другия му край), ще има много големи количества на пазарите, презадоволяване, и че цената за барел петрол ще е 40-50 долара:

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Американският финансов министър коментира и как "хората" му казвали, че борсовите индекси растат при лоши новини. "Казвам, че не са лоши новини – отразяването на новини е лошо", заяви той и уточни, че сега смятал, че терминът "фалшиви новини" не бил достатъчно силен, след като преди да стане министър се чудел дали е правилен:

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Китай въздушни удари ирански петрол цена на петрола война Иран Скот Бесент
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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