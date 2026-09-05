Антон Кутев: Когато разберем номинираните за нов ВСС, ще потече река от мътилка

В рамките на Бюджет 2026 всяко социално плащане е увеличено. Това заяви Антон Кутев от управляващата партия "Прогресивна България" в ефира на NOVA и предаването "Събуди се". Кутев посочи и трите основни приоритета - овладяване на дефицита, социални разходи, които да не бъдат намалявани и бюджет, който да стимулира бизнеса.

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Според депутата до този момент няма основания процедурата по внасянето на бюджета да закъснява. "Надали ще е преди изборите, защото би повлиял. Така че най-вероятно след изборите. Но финансовият министър трябва да каже", допълни Кутев и заяви, че трябва да се предприемат мерки за контрол на цените заради инфлацията. "Механизмите в пазарната икономика, по които могат да се контролират цените, не са много и са строго лимитирани", допълни Кутев и обясни, че институциите, които могат да упражняват контрол върху качеството и цените на храните, са три-четири.

Избор на нов ВСС

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По думите на Антон Кутев процесът по избор на нов ВСС върви по график. "Аз не съм убеден, че по време на президентската кампания трябва да се избира нов ВСС. В момента, в който станат ясни имената на номинираните, моментално ще потече една река от мътилка", коментира Кутев и добави: "За мен не е разумно самото съставяне на Висшия съдебен съвет и изборът му да бъде направено по време на президентските избори, защото цялата тази мътилка ще повлече куп други неща. Според мен веднага след президентските избори е реално да стане изборът на новия Висш съдебен съвет. Това означава, че в крайна сметка до края на годината, най-късно януари, вече би трябвало да разполагаме с новия главен прокурор", каза още той.