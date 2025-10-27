Още един отбор от Първа лига отнесе наказание от ФИФА

Още един отбор от българската Първа лига отнесе тежко наказание от световната футболна централа ФИФА. Става въпрос за тима на Берое. Това съобщиха колегите от „Гонг“. Както е известно, малко по-рано днес от Ботев Пловдив обявиха, че клубът е със забрана за реализиране на трансфери, тъй като дължи пари на бившия отбор на доскорошния си футболист Абдулайе Траоре.

Берое за пореден път попадна под ударите на ФИФА

Според информациите Берое също е санкциониран от ФИФА и няма право да привлича нови футболисти. Санкцията на световната централа е за срок от три трансферни прозореца. Същото е наказанието и на Ботев Пловдив. Двата български клуба обаче могат да отменят забраната. За целта обаче те трябва да погасят своите задължения по делата, които са заведени срещу тях и спечелени от ищците. Ако това се случи, то санкцията ще бъде премахната до няколко дни след паричните преводи.

Заралии осъществиха няколко добри трансфера

Това е голям удар по Берое, който в последните години разчита предимно на чуждестранни футболисти. Въпреки това заралии не могат да се похвалят с голям успех на футболния терен. Трябва все пак да се отбележи, че старозагорци успяха да реализират два много силни изходящи трансфера. Себастиан Вия бе продаден на аржентинския Индепендиенте Ривадавия срещу близо 2,5 милиона евро. През това лято пък ЦСКА купи Леандро Годой за около 1,5 млн. евро.

ОЩЕ: ЦСКА най-накрая се отпуши и разкъса Берое, Питас и Панайотов блестят за "армейците"