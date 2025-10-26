ЦСКА най-накрая се отпуши и разкъса Берое, Питас и Панайотов блестят за „армейците“

ЦСКА най-накрая се отпуши и разкъса Берое в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят, който се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София завърши при резултат 5:1 за „армейците“. Много силен мач за домакините изиграха Йоанис Питас и Петко Панайотов. Първият се отчете с две попадения, докато младият халф се разписа веднъж и асистира на кипъреца за един от головете му. Успехът бе втори пореден за „червените“, които в миналия кръг се наложиха над Добруджа с минималното 1:0.

Победата над Берое е най-резултатната за ЦСКА от началото на сезона. До момента „червените“ успяха да вкарат три гола във вратата на Септември София при успеха с 3:1, но две от попаденията паднаха дълбоко в добавеното време.

ЦСКА бе по-добрият тим на терена

Двубоят бе доста равностоен в началните минути като двата отбора опитваха да застрашат вратата на съперника, но неуспешно. Около четвърт час преди края на редовното време на първата част ЦСКА вдигна оборотите и натисна Берое, но Годой и Петко Панайотов не успяха да реализират в мрежата на Артур Мота.

ЦСКА поведе в резултата в 39-ата минута. Пастор центрира в наказателното поле на Берое, където Петко Панайотов с глава матира стража на Берое. В 45-ата минута „армейците“ реализираха второ попадение. Той бе дело на Йоанис Питас, който се възползва от отлично подаване на Джеймс Ето'о.

„Червените“ вкараха три гола след почивката

В самото начало на второто полувреме ЦСКА направи преднината си класическа. Пастор стреля от границата на наказателното поле и Илиан Илиев отклони топката в мрежата на Артур Мота. „Червените“ продължиха да натискат съперника си и вкараха четвърти гол в 52-ата минута. Петко Панайотов намери Йоанис Питас в наказателното поле и той с много прецизен удар реализира втория си гол в срещата.

Около час след старта на срещата ЦСКА вкара пети гол. Петко Панайотов стреля силно, но ударът му бе избит от защитник на Берое. Топката обаче попадна на крака на Сантяго Годой, който с мощен изстрел не остави никакви шансове на Артур Мота. Десетина минути преди края на редовното време Лапоухов трябваше да се намесва след удар от разстояние.

ЦСКА отговори с опасен изстрел на Георги Чорбаджийски, който обаче бе отразен от стража на Берое. В 85-ата минута „червените“ бяха много близо до шести гол. Джеймс Ето'о стреля мощно от границата на наказателното поле, но топката разтресе напречната греда на Артур Мота. Берое все пак стигна до почетно попадение, след като в 88-ата минута Ферер много елегантно прехвърли Лапухов и оформи крайното 5:1.

Класирането в Първа лига

След успеха си ЦСКА събра 16 точки и се изкачи на осмото място във временното класиране в Първа лига. Лидер е тимът на Левски с 32 пункта. На втора позиция е ЦСКА 1948 с 26, но и мач по-малко. Утре, 27 октомври отборът от Бистрица приема третия в подреждането Лудогорец. „Орлите“ са с 23 точки, но от 11 изиграни срещи. Берое пък е на девето място с 14 точки.