Още една лоша новина в българския футбол - национален треньор се бори за живота си след инсулт

Треньорът на националния отбор по минифутбол Николай Михов се бори за живота си след получен инсулт, съобщиха от Българския футболен съюз, откъдето изказаха своята съпричастност и подкрепа към него. Михов преминава през "сериозно здравословно изпитание", гласи информацията, публикувана на официалния сайт на футболната централа, като се споменава още, че състоянието му остава стабилно.

Николай Михов получи инсулт

"По информация от медицинските екипи, състоянието на Михов към момента е стабилно, като той остава под лекарско наблюдение и получава необходимите грижи. Предстои му период на възстановяване, който ще изисква време, търпение и последователна рехабилитация", написаха от БФС.

"Николай Михов е име, свързано с развитието и утвърждаването на минифутбола в България. Със своята отдаденост, професионализъм и лидерство той допринесе за изграждането на силен отборен дух и успехи на национално ниво", допълват от футболната централа в Бояна.

Припомняме, че в последните месеци българският футбол бе застигнат от няколко лоши новини, като дългогодишният президент на БФС и легендарен вратар на Левски и България - Борислав Михайлов, също прекара инсулт, а след това загуби битката за живота си. Освен това починаха и легенди като Димитър Пенев и Георги Велинов, а Любослав Пенев и Петър Хубчев се борят с онкологични заболявания.

