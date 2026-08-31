Политически лидер се ожени (СНИМКИ)

Кузман Илиев, председател на партия "България може", и художничката Константина Живова сключиха брак след 8 години заедно. Това потвърди самата Живова с пост във Фейсбук.

"След 8 години заедно, с Кузман Илиев се врекохме един на друг пред Бог", обяви художничката.

"Събрахме най-близките до сърцата ни хора и отпразнувахме любовта си точно така, както си я представяхме – сред природата, с усещане за Тоскана, много музика, естествена красота, лятно настроение и толкова много емоции. За нас венчанието беше най-важната част от този ден. Защото има нещо дълбоко и истинско в това двама души да застанат заедно пред Бог и да обещаят да вървят по един път – с любов, вяра и благодарност", допълни тя.

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"Благодарим от сърце на всички наши близки, кумове и приятели, които бяха до нас и направиха този ден толкова истински, вълнуващ и незабравим", коментира още Живова.