Еврото рязко слезе под психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото се качи за кратък период от време над 1,17 спрямо щатския долар в края на август, но оттогава насам бележи спад - първоначално постепенен, а след това и рязък. На 28 август единната европейска валута падна под психологическата граница от 1,16, след като ден по-рано се търгуваше на 1,165 долара. Така в петък пазарите затвориха при курс от 1,1588. Днес, 31 август, те отварят при 1,1587.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 31 август, за 1,1587, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е малко под последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 28 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1643 долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 3 август, когато слезе на ниво 1,1511 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.