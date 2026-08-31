И Гърция прави "Кошница с грижа", но с 1600 стоки

Гърция излиза със свой вариант на българската инициатива "Кошница с грижа", при който цените на редица стоки ще бъдат намалени.

От днес в южната ни съседка са намалени повече от 1600 основни потребителски стоки. Мярката е част от инициатива на правителството за справяне с кризата с разходите за живот чрез целеви споразумения с доставчици.

Според социологическите проучвания инфлацията, включително повишаването на цените на храните и други стоки от първа необходимост, както и на наемите и услугите, е сред основните притеснения на гърците.

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Намаление на храни и ученически пособия

Новата инициатива обхваща храни и стоки за ежедневна употреба, както и ученически пособия преди началото на учебната година следващия месец.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който догодина ще се бори за преизбиране, заяви на 30 август, че програмата ще доведе до намаляване на цените с между 5% и 7% през следващите 2 до 4 месеца, съобщи в. „Катимерини“.

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"Очевидно това не е отговорът на всичко, което в момента оказва натиск върху семейния бюджет. Но това е осезаемо облекчение, особено сега, когато много семейства са изправени и пред разходите, свързани с началото на новата учебна година", написа Мицотакис в публикация в социалните мрежи, предаде БГНЕС.

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Към програмата засега са се присъединили повече от 90 компании за търговия на едро, 12 вериги супермаркети и 3 вериги за играчки и ученически пособия.

Намалените цени ще бъдат обозначени със специални стикери, а потребителите ще могат да проверяват и онлайн платформата Posokanei, за да видят кои продукти са включени в програмата, какъв е размерът на отстъпката и къде се предлагат.