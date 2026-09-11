Паро Никодимов за победата на ЦСКА: "Христо Янев ни направи щастливи, няма от какво да се срамува"

Въпреки че предварително се знаеше, че Христо Янев няма да остане в ЦСКА като старши треньор на първия отбор, "червените" спечелиха Суперкупата на България с впечатляваща игра, особено през второто полувреме. Те осъществиха обрат срещу вечния съперник Левски и с краен резултат 4:2 вдигнаха трофея. Пред колегите от "Тема спорт", легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов даде интервю, в което говори както за победата на "червените", така и за самия Христо Янев.

Паро Никодимов: "Много се радвам за Христо Янев"

Ето какво каза Паро Никодимов: "Със сигурност настроението е много по-различно след такава хубава победа. Първото полувреме ги разузнахме и после нанесохме удара. Водещите отбори в момента са горе-долу на едно ниво. Между лошото и хубавото, някъде по средата. Много се радвам за Христо Янев, направи ни щастливи и с тази победа, и с предишните. Съжалявам, че се стигна до напускането му по този начин.

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"Няма от какво да се срамува"

Мога да му кажа да върви с гордо вдигната глава, свърши си работата, изпълни задачите, които му бяха дадени. Няма от какво да се срамува. Убеден съм, че е работил с голяма любов и себераздаване. Това се оценява. Пожелавам му много успехи и съм сигурен, че ще ги постигне". От ЦСКА вече обявиха, че Христо Янев ще остане в клуба след кратка почивка, само че не на позицията на старши треньор. Все още не е официално обявено на каква длъжност ще остане Янев в клуба.

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