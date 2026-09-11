Кабинетът "Радев":

Никола Цолов: "Виждам много българи тук, това ми дава допълнително гориво"

11 септември 2026, 15:58 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: Nikola Tsolov Racing/Facebook
Никола Цолов: "Виждам много българи тук, това ми дава допълнително гориво"

Никола Цолов започна надпреварите за Гран при на Мадрид по страхотен начин, като записа най-бързата обиколка при свободната тренировка във Формула 2. Тя беше разпокъсана заради катастрофа на пилота от "ART Grand Prix" Тасанапол Интрапувашак, след която пилотите на практика получиха по-малко от 10 минути тренировка. Никола Цолов зае челото с обиколка от 1:47.059 минути. Българския лъв говори пред колегите от "Diema Sport" след края на свободната тренировка.

Никола Цолов: "Квалификацията ще изиграе огромна роля"

Ето какво каза Никола Цолов: "Предстои важен уикенд не само за мен, но и за отбора. Готино е, че тази година имаме възможността да направим два уикенда в Испания. Барселона мина сравнително добре, тук ще е малко по-различно. Както казах и преди, пистата в Мадрид напомня повече на Монако, отколкото на Монца от гледна точка на изпреварване. Така че квалификацията ще изиграе огромна роля. Смятам, че това е най-важното. Надявам се феновете да успеят да се зарадват на този момент, в който могат да се докоснат до нас, пилотите. Вече видях доста българи в Мадрид.

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Никола Цолов

"Наистина съм много благодарен на всички фенове"

За мен това е много важно, понеже усещам морална подкрепа в трудните моменти и това да ми дава допълнително гориво да се представям по-добре. Така че наистина съм много благодарен на всички фенове, които идват през уикендите. Не е нещо, което е невидимо, със сигурност го забелязваме. И се радвам, че има такива моменти, в които могат да се доближат до нас и да видят, че и ние сме хора. Искам да усещам подкрепа към мен, без да има лоши мнения и коментари към останалите пилоти. Защото, вярвам, че особено пилотите, които сме в битката в момента, имаме много респект един към друг и се уважаваме".

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Формула 2 Никола Цолов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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