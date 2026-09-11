С нож и тъпи предмети: Малолетни убиха две кученца

Малолетни деца на 11 и 13 години от румънския град Бербеш са разследвани за жестокост към животни. Информацията за потресаващия случай е на румънската информационна агенция Agerpres, която се позовава на съобщения на представители на полицейския инспекторат на окръг Вълча (IPJ). Смята се, че децата са убили с нож и други тъпи предмети две кученца и са ранили пет други.

Подобно на България - в Румъния през последните години също са затегнали законите и наказанията за жестокост към животни.

Случаят обаче повдига и въпроса с престъпленията и жестокостта сред младите хора в региона.

Само преди месец в Пловдив Георги Кузев беше убит от група непълнолетни по особено жесток начин.

Заражда се в сърцата на младите хора онлайн

Припомняме, че през септември Европейският съюз предупреди за нова терористична заплаха, която се заражда в сърцата на младите хора онлайн.

Джихадистките групировки – често ръководени или вдъхновявани от мрежи извън Европа – стоят зад 24 от атаките и са свързани с над 70% от арестите за миналата година.

Сред задържаните около една трета са били на възраст под 18 години, предимно момчета.

През 2025 г. във Финландия 16-годишен младеж намушка с нож три свои съученички. Твърди се, че той е разпространил „манифест“ в групи в WhatsApp, заснел е нападението в Snapchat и е помолил в социалните мрежи някой да запази и да му предостави видеоклипа след освобождаването му. В „манифеста“ той заявява, че иска да извърши нещо „значимо“ и „вълнуващо“. Според документ на ЕС относно зараждащата се заплаха от нихилистично екстремистко насилие, за действията му не е посочен политически мотив. „Става въпрос най-вече за увлечение по насилието. Насилието се възприема като средство за себеутвърждаване и за придобиване на статус в тези онлайн общности“, коментира координаторът на ЕС за борба с тероризма Бартян Вегтер пред Асошиейтед прес. ОЩЕ: Заражда се в сърцата на младите хора онлайн: ЕС предупреждава за нова терористична заплаха