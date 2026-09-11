След разгромната загуба от ЦСКА: Веласкес ще трябва да прави големи промени в Левски

Левски все още не е допуснал грешка в Първа лига, но вече не може да каже същото за цялата родна сцена. "Сините" загубиха двубоя за Суперкупата на България с 2:4 от ЦСКА. А след като капитанът Кристиан Димитров получи червен картон, старши треньорът Хулио Веласкес ще трябва да прави големи промени в състава за предстоящото гостуване на Левски на Ботев Враца в деветия кръг от Първа лига.

Хулио Веласкес трябва да прави промени

Освен наказания Кристиан Димитров, Левски няма да може да разчита на контузените Никола Серафимов, Оливие Камдем, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Акрам Бурас. Напълно възможно е заради липсата на Кристиан Димитров и Никола Серафимов на терена от първата минута да виидм най-новото попълнение на Левски Петко Христов. Той пристиган под наем от италианския Специя и беше включен в групата на "сините" за Суперкупата. Тогава той остана неизползвана резерва. А с оглед натрупаните мачове и умората, която се насъбра за играчите на Левски, на Хулио Веласкес можед да му се наложи да направи още промени.

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Левски е безгрешен в Първа лига

От началото на сеозна Левски вече се състезава на три фронта. В квалификациите за основната фаза на Шампионска лига "сините" загубиха в плейофите, което им осигури участие в основната фаза на Лига Европа. В Първа лига Левски е първи с 8 победи от 8 изиграни мача и събра 24 точки, като вкара 21 гола и допусна само 4.

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