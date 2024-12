"Откраднатата" "Златна топка" на Христо Стоичков: Какво се случи през 1992 година?

На 19 декември 2024-та се навършиха 30 години от момента, в който Христо Стоичков стъпи на световния футболен връх. През 1994-та Камата печели "Златната топка", събирайки 210 точки в анкетата, с които изпреварва със значителна разлика Роберто Баджо и Паоло Малдини. Вечната осмица получава отличието от главния редактор на "Франс Футбол" Франсоа дьо Монвалон и „футболния си баща“ Йохан Кройф, за да се превърне в единствения до момента българин, заслужил „Златната топка“.

Само две години по-рано крилото на Барселона остава на второ място в класацията, а до ден днешен се спекулира дали призът не е бил "откраднат" от българската легенда. През 1992-ра каталунският гранд завоюва първата си в историята Купата на европейските шампиони (КЕШ), за което значим принос има Стоичков с четири попадения и една асистенция. "Лос кулес" триумфират и в Ла Лига, където Ел Булгаро Феномено отбелязва 17 гола.

The Ballon d'Or 1992 Top 10. Some legends in this list!@footyroom pic.twitter.com/W6DD2DbF2j