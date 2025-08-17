Ръководството на ЦСКА 1948 намали наполовина цената на трансферна цел на ЦСКА. Става въпрос за 29-годишния офанзивен полузащитник на тима от Бистрица – Талис. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, наскоро се появиха информации, че „армейците“ искат да привлекат бразилеца като дори са стартирали преговори за правата му с колегите си от ЦСКА 1948. Двата тима вече осъществиха една сделка, след като преди старта на сезона ЦСКА привлече Теодор Иванов срещу близо 1 милион лева.

Талис ще излезе 500 000 евро на ЦСКА

Според информациите шефовете на ЦСКА 1948 искат за Талис 500 хиляди евро. Тази цена обаче важи само, ако става въпрос за български клуб, който иска да го привлече. Сумата, която ще трябва чуждестранен отбор да брои за бразилеца е почти двойна – 900 000 евро. Самият футболист е готово да опита късмета си другаде. Очаква се в следващите дни да има по-голяма яснота около евентуалното преминаване на Талис в ЦСКА.

Кариерата на бразилеца

Талис пристигна в ЦСКА 1948 през лятото на 2023 година като свободен агент. До момента той има на сметката си общо 67 мача за тима от Бистрица във всички турнири, в които е реализирал 10 попадения и е направил 11 асистенции. Любопитното е, че през настоящата кампания кариоката няма нито един изигран двубой. В кариерата си Талис е носил екипите на бразилските Атлетико Минейро, Деспортиво, Боа Еспорте и Коимбра. През лятото на 2020-та той пристига в Европа като играе за португалските Оливейрензе и Лейсоеш.

