Майкъла скочи на шефовете на ЦСКА, даде за пример Любо Пенев и Стойчо Младенов

Бившият защитник на ЦСКА и трикратен шампион с „армейците“ Георги Илиев за пореден път атакува ръководството на клуба и се усъмни в кадровата политика на „червените“. Майкъла, както всички наричат именития бранител, говори пред колегите от „БНТ“ като заяви, че през последните години в тима са били „тествани“ всякакви директори играчи и треньори. Той допълни, че все още не може да разбере как точно шефовете на ЦСКА избират хората, които да работят в българския гранд.

Георги Илиев също така даде за пример бившите футболисти и треньори на ЦСКА Любослав Пенев и Стойчо Младенов. По думите това са истински лидери, които могат да поведат отбора към нещо по-добре. Според него в момента при „армейците“ няма такива хора и това си проличава по резултатите.

„Тестваме всякакви директори, играчи и треньори. Не мога да разбера как ЦСКА избира хората. В клуб, който няма финансови проблеми, има 4-5 играча, изпратени във втория отбор. Те струват 12-15 млн. евро. Не е наред отношението между треньор, спортен директор и играчи. Тези играчи не взимат малко пари“.

„Като построим стадиона и базата в Панчарево, ще вкараме в ред нещата. Нека дадем време на Бойко Величков. В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора. Лидери са Любо Пенев и Стойчо Младенов. Не съм съгласен, че Густаво Бусато е лидер. Душан Керкез бърка състава и смените. Съблекалнята на ЦСКА не го приема него“, заяви Георги Илиев.

