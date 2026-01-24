Откриха странната причина за постоянните контузии на разочаровал в Левски?

Крилото Карл Фабиен е част от футболистите, които не убеждават с представянето си в Левски. Фланговият състезател бе закупен от Славия срещу немалка сума, а сделката се превърна в медийна сага. След пристигането си на "Герена" играчът от Мартиника не показа кой знае какво, а контузиите не спираха да го съпътстват. Сега изглежда от столичния гранд са установили причината, предизвикваща периодичните травми на Фабиен.

Зъбите са причина за контузиите на Фабиен?

Той напусна лагера на Левски в Турция и се завърна в София, за да започне интензивно лечение, след като получи поредната си контузия. Крилото почувства болка в мускулите на задното бедро на десния крак по време на мача с Войводина Нови Сад. Според колегите от "Мач Телеграф" последвалият преглед в клиника в Анталия разкрил, че проблемите с постоянните травми на Фабиен идват от...зъбите.

Както е известно от идването си на „Герена“ Карл Фабиен постоянно страда от различни травми, които му пречат да се наложи като твърд титуляр в състава на Хулио Веласкес. За цялата минала година той има едва 23 мача, от които в 19 е бил титуляр. В 14 мача е бил сменен. Нападателят, който има и френски паспорт, е отбелязал пет гола със синия екип. Бившият футболист на френския Нанси и Славия има и няколко асистенции, но постоянните травми ограничават силно игровото му време. Сегашната му травма е четвърта, откакто е футболист на Левски, припомнят от "Мач Телеграф".

