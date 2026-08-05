Сагата с Ормуз рязко промени ситуацията с цените на петрола

Цената на петрола се понижи в азиатската търговия в сряда, 5 август - досега инвеститорите изчакваха да видят дали усилията за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и за възстановяване на корабоплаването през блокирания Ормузки проток отбелязват напредък. Към момента на пазара цари оптимизъм, което обяснява новия спад в цените. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се понижиха с 0,6% до 78,88 долара за барел в началото на търговията. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) паднаха с 0,75% до 75,20 долара за барел.

Катар съобщи във вторник, че посредниците отбелязват напредък в усилията за прекратяване на войната, което доведе до понижение на цените на петрола, въпреки че Техеран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите вече са в ход. Вчера сортът „Брент“ затвори под 80 долара за барел за първи път от 13 юли.

„Основният спор, изглежда, е дали Иран ще продължи да настоява за известна степен на контрол над водния път и дали САЩ ще отстояват позицията си и ще отхвърлят този изход“, посочват в бележка анализатори от IG.

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Преди началото на войната около 20% от световния петрол и втечнен природен газ преминаваха през пролива, а само през март цените се повишиха с 50%.

Тръмп и емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани обсъдиха усилията за преодоляване на различията между Вашингтон и Техеран и за подобряване на перспективите за трайно уреждане на конфликта по време на телефонен разговор във вторник, съобщиха от канцеларията на емира на Катар.

Отделно от това Иран и Оман преговарят за отварянето на Ормузкия проток: Иран готов отново да отвори Ормузкия пролив, но на каква цена: Сваля картите на масата с нов план.

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В понеделник Тръмп пък заяви, че преговорите с Техеран са започнали и че Иран има „последен шанс“ да постигне споразумение. Ирански официални представители настояха, че не се водят никакви преговори със САЩ.

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Запасите в САЩ също влияят

Запасите от суров петрол и бензин в САЩ са се увеличили, докато запасите от дестилати са спаднали през миналата седмица, съобщиха във вторник пазарни източници, позовавайки се на данни от Американския петролен институт (EIA).

Запасите от суров петрол са се увеличили с около 2,7 милиона барела през седмицата, приключила на 31 юли, посочиха източниците, пожелали да останат анонимни, цитирани от CNBC. Официалните данни от EIA, статистическото подразделение на Министерството на енергетиката на САЩ, се очакват днес.

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