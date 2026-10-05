Парадокс в ЦСКА: Критикуваха Янев за липсата на игрови облик, сега ще отговаря за методологията

Любопитен парадокс се оформи в ЦСКА около новата роля на Христо Янев. Само седмици след като специалистът напусна поста старши треньор на "червените" на фона на сериозни критики към игровия облик на отбора, сега той получава ключова функция в спортно-техническата структура. Спортният директор Валентин Илиев разкри, че Янев ще отговаря за методологията на отборите в клуба и ще контролира изпълнението на общ план за тяхното развитие.

От критики за играта до методологията на ЦСКА

"Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него", обясни Валентин Илиев при представянето на новия треньор Маркус Гиздол.

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Назначението прави впечатление заради една от основните критики, които съпътстваха последните месеци на Янев начело на представителния тим - липсата на достатъчно убедителен и разпознаваем игрови облик. Самият Валентин Илиев наскоро коментира именно тази тема, признавайки, че в ЦСКА традиционно се изисква не просто победа, а и атрактивен футбол. Според него обаче изграждането на отбор с много нови попълнения изисква време.

Трябва да се отбележи, че Янев не беше уволнен заради представянето на отбора. Той сам обяви решението си да подаде оставка, като го мотивира с огромния натиск и атаките срещу него и клуба. Впоследствие ЦСКА потвърди, че специалистът остава част от структурата.

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