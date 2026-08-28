Младата звезда на ОФИ: Разучихме добре ЦСКА и бяхме готови да посрещнем всяка опасност от съперника!

Нападателят Йоанис Теодосулакис заяви, че ЦСКА не е успял да изненада с нищо ОФИ Крит в срещата-реванш от плейофите на Лига Европа. Носителят на купата на Гърция по футбол спечели с 2:0 снощи на националния стадион „Васил Левски“ и с общ резултат 5:0 продължава в основната фаза на надпреварата, докато "армейците" ще играят в групите на Лигата на конференциите.

„В отбора има много голяма сплотеност“

„Бяхме разучили добре ЦСКА, треньорският щаб ни даде всички детайли за играта на съперника. Бяхме готови да посрещнем всяка опасност от съперника“, заяви 21-годишният Теодосулакис, който се разписа за първи път в кариерата си в европейските клубни турнири.

Нападателят се появи в игра като резерва в 77-ата минута и секунди по-късно оформи крайното 2:0, след като засече отблизо ниско подаване от ляво на друга резерва Йоанис Апостолакис.

„Много съм щастлив за мен и за Апостолакис. Направихме хубава комбинация и успях да вкарам. Най-важното е, че с този гол си подпечатахме победата, с което си осигурихме и успех като гост в Европа. В отбора има много голяма сплотеност между нас и това се вижда на терена“, каза още младокът.

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