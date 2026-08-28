Реал Мадрид "се размина" с гостуване в България в Шампионската лига

Българският шампион Левски остана на крачка от класиране в основната фаза на Шампионска лига. "Сините" не успяха да преодолеят последното препятствие, след като победиха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати в предните три кръга от предварителната фаза. Във финалния плейоф те се изправиха срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Отборът на Хулио Веласкес имаше всички шансове да продължи напред, след като записа 0:0 в първия мач. Реваншът обаче се разви катастрофално за родния тим.

Ясно е срещу кого можеше да играе Левски в груповата фаза на Шампионска лига

Левски пристигна в Атина с надежди, че ще се класира в Шампионска лига за първи път от 20 години насам. Още от самото начало, обаче, АЕК показа, че няма да пропусне шанса си. "Жълто-черните" отбелязаха три безответни гола в първите 28 минута, а в началото на второто полувреме устремът на "сините" бе спрян от дузпа, която Разван Марин реализира за 4:0. Така Левски ще продължи евроучастието си в Лига Европа, докато гръцкият тим ще играе в груповата фаза на "турнира на богатите" за първи път от сезон 2018/19.

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Съперниците на АЕК в Шампионска лига

Отборът на АЕК Атина вече научи съперниците си за груповата фаза на Шампионска лига. "Жълто-черните" ще бъдат домакини на Реал Мадрид, Рома, Галатасарай и ЛАСК. Гостуващите им срещи са с Манчестър Сити, Борусия Дортмунд, Шахтьор Донецк и Комо. Струва си да се отбележи, че това можеха да бъдат опонентите на Левски, ако беше победил гръцкия тим, и само след няколко седмици да посрещнем Реал Мадрид отново на Националния стадион "Васил Левски".

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