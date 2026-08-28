Ясно е кой решава за заместника на Вуцов в Левски

Трансферният прозорец е към своя край и именно тук решенията стават най-критични. Клубовете няма да искат да рискуват с прибързани нови попълнения, но в същото време, ако се нуждаят от такива, ще направят всичко възможно да ги имат. В Левски са намерили как да се справят с този проблем, като са дали финалното решение за много важен трансфер на Хулио Веласкес. Става въпрос за вратаря Боян Милосавлевич, който "сините" искат да привлекат от Локомотив Пловдив.

Трансфер на Вуцов изглежда много близо

От началото на сезона скаути на различни клубове от различни страни наблюдават една от звездите на Левски и несменяем титулярен вратар Светослав Вуцов. Стражът се представя на много високо ниво, като най-сериозен интерес към него през последните седмици прояви английския Уулвърхямптън, който през миналия сезон изпадна от Висшата лига и сега се състезава в Чемпиъншип. След отпадането на "сините" от Шампионска лига, трансфер на Вуцов извън Левски изглежда все по-вероятен.

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Хулио Веласкес решава за Боян Милосавлевич

За негов заместик е набелязан вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич. А крайното решение за неговото привличане е в ръцете на старши треньора на "сините" Хулио Веласкес. Стражът беше предлаган на "Герена" още през миналия сезон, но тогава се взе решение, че Вуцов няма да бъде продаван. Сега преговорите между Левски и Локомотив Пловдив са доста напреднали и трансферът на швейцареца със сръбски корени изглежда неминуем.

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