Ще има ли Левски нов собственик? Мълчанието на Сираков и Боримиров подхрани слуховете

Преди дни в медийното пространство се появи информация, че ръководството на Левски проучва възможността да продаде акциите на клуба. "Тема Спорт" съобщи, че турски консорциум се интересува от мажоритарния пакет акции на "сините". В информацията е намесено името на представителя на една от най-богатите фамилии в Турция – Али Коч. Самият бизнесмен не е чужд с работата във футболната сфера, тъй като 7 години президент на турския гранд Фенербахче.

Турски консорциум с интерес към Левски

Днес една от основните фигури на "Герена" бе запитана по темата. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров откри своя спортен комплекс с игрища за футбол и падел в столицата. На събитието присъстваха още мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков, старши треньорът на тима Хулио Веласкес и целият спортно-технически щаб на "сините".

Даниел Боримиров бе запитан дали от Левски преговарят за евентуалната продажба на мажоритарния пакет акции на клуба. Шефът на "сините" отказа да даде конкретен отговор и лаконично заяви: "Събрали сме се по друг повод, в друг ден ще седнем и ще говорим за Левски." Сираков пък отказа да застане пред медиите. Очаква се в следващите седмици темата да бъде водеща по родните терени и от Левски да излязат с позиция, въпреки че информацията не е достоверна.

