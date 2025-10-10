Войната в Украйна:

Ще има ли Левски нов собственик? Мълчанието на Сираков и Боримиров подхрани слуховете

10 октомври 2025, 19:41 часа 450 прочитания 0 коментара
Ще има ли Левски нов собственик? Мълчанието на Сираков и Боримиров подхрани слуховете

Преди дни в медийното пространство се появи информация, че ръководството на Левски проучва възможността да продаде акциите на клуба. "Тема Спорт" съобщи, че турски консорциум се интересува от мажоритарния пакет акции на "сините". В информацията е намесено името на представителя на една от най-богатите фамилии в Турция – Али Коч. Самият бизнесмен не е чужд с работата във футболната сфера, тъй като  7 години президент на турския гранд Фенербахче.

Турски консорциум с интерес към Левски

Днес една от основните фигури на "Герена" бе запитана по темата. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров откри своя спортен комплекс с игрища за футбол и падел в столицата. На събитието присъстваха още мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков, старши треньорът на тима Хулио Веласкес и целият спортно-технически щаб на "сините".

Даниел Боримиров

Даниел Боримиров бе запитан дали от Левски преговарят за евентуалната продажба на мажоритарния пакет акции на клуба. Шефът на "сините" отказа да даде конкретен отговор и лаконично заяви: "Събрали сме се по друг повод, в друг ден ще седнем и ще говорим за Левски." Сираков пък отказа да застане пред медиите. Очаква се в следващите седмици темата да бъде водеща по родните терени и от Левски да излязат с позиция, въпреки че информацията не е достоверна.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
