Вицепремиерът Пулев: Публично-частните партньорства ще бъдат инструмент за модернизация на инфраструктурата

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и вицепрезидентът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Марк Боумън подписаха Меморандум за разбирателство, насочен към създаването на механизъм за подготовка на публично-частни партньорства, съобщиха от пресцентъра на министерството.

„ЕБВР е златният стандарт в международното финансиране и в областта на банките за развитие. Целта ни е публично-частните партньорства да се превърнат в инструмент за модернизация на инфраструктурата и за мобилизиране на допълнителен частен ресурс“, посочи Пулев.

Меморандумът е следваща конкретна стъпка в разширяването на стратегическото партньорство между България и ЕБВР. Той ще има ключова роля за подготовката и структурирането на проекти, които могат да привлекат частен капитал и да ускорят модернизацията на стратегическа инфраструктура в страната.

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ЕБВР ще подпомага структурирането на проектите така, че да могат да комбинират частно финансиране със средства от Европейския съюз. Сред предвидените дейности са подготовка на предпроектни проучвания и анализи за осъществимост, структуриране на риска и подготовка на проектите за реализация. „Искаме да имаме активна роля в модернизацията на инфраструктурата в страната чрез публично-частни партньорства. Вярваме, че това е пътят напред“, заяви вицепремиерът.

Той допълни, че новият механизъм ще даде възможност за подготовка на приоритетни проекти в стратегически области като енергетика, индустриални зони, транспортна и друга ключова инфраструктура.

Като пример за проект с потенциал за развитие чрез подобен подход Пулев посочи Индустриалната зона „Доброславци“. „Това е пример как чрез правилното структуриране, съчетаването на публичен ресурс и частен капитал и привличането на стратегически инвеститори можем да създадем нови възможности за високотехнологичната индустрия и за развитието на региона“, заяви Пулев.

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„Вече сме идентифицирали няколко много перспективни индустриални зони, които се нуждаят от разширяване на капацитета си“, отбеляза той, като допълни, че се проучват възможности и различни механизми за подкрепа и безвъзмездно финансиране от европейски средства, които могат да бъдат използвани за подкрепа на този процес.

Вицепремиерът посочи, че е изготвена и нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която в момента преминава през финалния етап на обществените консултации. „Целта е да бъде създадена конкурентна, предвидима и балансирана среда за реализация на публично-частни проекти, която едновременно да защитава обществения интерес и да създава условия за мобилизиране на частен капитал. Законодателната рамка е ключов елемент от цялостния подход на правителството за ускоряване на инвестициите и модернизацията на инфраструктурата чрез публично-частни партньорства“, допълни още вицепремиерът.

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От своя страна вицепрезидентът на ЕБВР Марк Боумън определи публично-частните партньорства като ефективен модел за привличане на частен капитал към инфраструктурни проекти. Той подчерта, че централизираният подход е от особено значение за успешната реализация на повече проекти. „Вярваме, че това е отличен начин да привлечем така необходимите частни инвестиции в инфраструктурата тук, в България“, посочи той.