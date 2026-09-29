Бивш съотборник на Никола Цолов с голяма мечта във Ф1: "Искам да достигна нивото на Макс Верстапен"

Единственият новак във Формула 1 през сезон 2026 Арвид Линдблад вече си е поставил амбициозна цел - един ден да достигне нивото на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. 19-годишният британец обаче подчертава, че няма намерение да копира пътя на звездата на Ред Бул и предпочита да се развива със собствено темпо. Линдблад кара за Рейсинг Булс и след 15 старта има 37 точки, като заема 11-о място в генералното класиране.

"Искам да постигна велики неща като Макс"

"Всеки един от нас трябва да измине свой собствен път. Не искам да казвам, че понеже харесвам Макс, аз ще следвам точно неговите действия. Трябва да действам по начин, който е най-добър за мен", заяви Линдблад пред Reuters след Гран при на Азербайджан.

Британецът е част от академията на Ред Бул и вече премина през Формула 3 и Формула 2, преди да получи място във Формула 1 през този сезон. През 2025 г. той беше за кратко съотборник на Никола Цолов във Формула 2, а в края на сезона спечели последното си състезание в шампионата в Абу Даби.

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"Фокусиран съм изцяло върху себе си, в момента научавам много, а когато съм готов и дойде времето, искам да направя следващата стъпка към един от водещите отбори във Формула 1. Искам да постигна велики неща, както го направи Макс. Няма обаче да слагам срокове пред мен и не бързам за никъде", добави той.

Линдблад вече показва потенциала си

След Гран при на Азербайджан Линдблад има девет класирания в точките в последните си десет състезания, а в Баку завърши седми. Самият пилот отдава прогреса си както на бързия автомобил, така и на собственото си представяне.

"Имам късмет, че през тази година имам бърз автомобил. В същото време обаче знам, че и моето каране помага. Новобранец съм и направих голяма крачка с новата кола и новите двигатели. Имам още много да уча, но го правя уикенд след уикенд и за момента се справям добре", каза Линдблад.

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