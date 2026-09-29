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7 години затвор за бивш световен шампион заради сексуално насилие над деца

29 септември 2026, 19:10 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
7 години затвор за бивш световен шампион заради сексуално насилие над деца

Бившият световен шампион по снукър Греъм Дот беше осъден на седем години затвор, след като беше признат за виновен в сексуално насилие над две деца. 49-годишният шотландец получи присъдата си във Върховния съд в Единбург, след като през август съдебно жури го призна за виновен по два пункта за непристойно, неприлично и сексуално поведение. Дот отричаше обвиненията.

Осъдиха световния шампион по снукър Греъм Дот на 7 години затвор 

Случаите са се развивали в продължение на години. Момичето е било подложено на посегателства между 1993 и 1996 г., когато Дот е бил на около 16-17 години, а второто дете, момче, е било обект на насилие между 2006 и 2010 г., когато шотландецът вече е бил възрастен. По време на петдневния процес съдът е чул свидетелства за множество отделни случаи на сексуално насилие.

При произнасянето на присъдата съдия лорд Хароуър заяви, че поведението на Дот представлява "грубо нарушаване на доверието" и че той е "отнел на жалбоподателите значителна част от тяхното детство". Присъдата е със задна дата, а името на Дот е вписано безсрочно в регистъра на сексуалните престъпници.

Край на кариерата на световен шампион

Дот се превърна в световен шампион през 2006 г., когато победи Питър Ебдън на финала на "Крусибъл" в Шефилд. Той достигна до финала на Световното първенство още два пъти - през 2004 г., когато загуби от Рони О'Съливан, и през 2010 г., когато беше победен от Нийл Робъртсън. Професионалната му кариера започва през 1994 г.

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След присъдата името на Дот беше премахнато от Залата на славата на World Snooker. Той беше отстранен и от професионалния снукър още докато съдебното производство беше в ход.

 

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снукър насилие над деца
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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