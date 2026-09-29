7 години затвор за бивш световен шампион заради сексуално насилие над деца

Бившият световен шампион по снукър Греъм Дот беше осъден на седем години затвор, след като беше признат за виновен в сексуално насилие над две деца. 49-годишният шотландец получи присъдата си във Върховния съд в Единбург, след като през август съдебно жури го призна за виновен по два пункта за непристойно, неприлично и сексуално поведение. Дот отричаше обвиненията.

Осъдиха световния шампион по снукър Греъм Дот на 7 години затвор

Случаите са се развивали в продължение на години. Момичето е било подложено на посегателства между 1993 и 1996 г., когато Дот е бил на около 16-17 години, а второто дете, момче, е било обект на насилие между 2006 и 2010 г., когато шотландецът вече е бил възрастен. По време на петдневния процес съдът е чул свидетелства за множество отделни случаи на сексуално насилие.

Former world snooker champion Graeme Dott jailed for seven years over child sex abuse. https://t.co/ygUxtf7HCN pic.twitter.com/lfsajWw6lx — STV News (@STVNews) September 29, 2026

При произнасянето на присъдата съдия лорд Хароуър заяви, че поведението на Дот представлява "грубо нарушаване на доверието" и че той е "отнел на жалбоподателите значителна част от тяхното детство". Присъдата е със задна дата, а името на Дот е вписано безсрочно в регистъра на сексуалните престъпници.

Край на кариерата на световен шампион

Дот се превърна в световен шампион през 2006 г., когато победи Питър Ебдън на финала на "Крусибъл" в Шефилд. Той достигна до финала на Световното първенство още два пъти - през 2004 г., когато загуби от Рони О'Съливан, и през 2010 г., когато беше победен от Нийл Робъртсън. Професионалната му кариера започва през 1994 г.

След присъдата името на Дот беше премахнато от Залата на славата на World Snooker. Той беше отстранен и от професионалния снукър още докато съдебното производство беше в ход.