Под проливен дъжд за 1 полувреме: ЦСКА 1948 отстъпи пред третия в Словакия

ЦСКА 1948 отстъпи с 0:1 пред намиращия се на трето място в словашкия елит Спартак Търнава. Срещата беше прекратена след едно полувреме заради пороен дъжд в турския курорт Белек. Единственото попадение в срещата реализира Якоб Паур с глава в десетата минута. До почивката възпитаниците на Иван Стоянов пропуснаха няколко изгодни ситуации, но стражът на "червените" Петър Маринов също имаше работа.

В осмата минута претенции на тима от Бистрица за попадение не бяха уважени. Главният съдия прецени, че топката не е преминала голлинията. 120 секунди по-късно Паур прехвърли с глава Петър Маринов за 1:0. В 18-ата минута Атанас Илиев беше на път да се възползва от грешка в разиграването на противника, но Фрелих се намеси.

След това Спартак можеше да удвои преднината си. Нападател на тима обаче си затвори ъгъла при опит да финтира вратаря Маринов. В 30-ата минута младият страж отрази диагонален изстрел, а при добавката Карион изчисти в корнер. В 36-ата минута Русев претендираше, че е фаулиран в наказателното поле, но реферът отсъди пряк свободен удар.

След съдийския сигнал за край на първата част беше взето решение проверката да бъде прекратена заради лошите метеорологични условия.