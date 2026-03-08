Дошъл от Трета лига продължи рейда на "пролетния фурор" в Първа лига

Фурорът на пролетния дял от Първа лига Добруджа спечели домакинството си на Берое с 1:0 в двубой от 25-ия кръг на родния елит. Единственото попадение в срещата реализира пристигналият от третодивизионния Марица - Георги Трифонов, в 64-тата минута. Нападателят се появи в игра на почивката. С този успех тимът на Ясен Петров се изкачи на 12-ата позиция в класирането с 25 точки, изпреварвайки Спартак Варна, докато заралии са 15-и с 19 точки.

Добруджа победи Берое

В откриващите минути на мача битката беше основно в средата на терена и не се стигна до опасни положения пред двете врати. В 20-ата минута обаче полузащитникът на старозагорци Франсиско Варела направи грубо влизане в краката на Ивайло Михайлов, което му донесе директен червен картон. Играейки с човек повече, тимът на Добруджа можеше да се възползва веднага от превъзходството си след удари с глава на бранителите Венцислав Керчев и Джонатан Уртадо. Стражът на Берое Жауме Валенс обаче отрази и двата опита и запази "суха" мрежата на добричлии.

До края на полувремето единствено Вашко Оливейра застраши вратата на Берое, но опитът му завърши от външната част на мрежата. Четири минути след подновяването на играта появилият се от резервната скамейка на почивката Георги Трифонов отправи изстрел към близкия ъгъл на Валенс, но испанецът спаси с крак.

В 64-тата минута Трифонов все пак получи своя шанс след грешка на вратаря на старозагорци. Валенс увисна при центриране от корнер на Томаш Силва, а нападателят изпрати топката в опразнената врата на Берое. Георги Аргилашки направи ключово спасяване в 86-ата минута при удар на Исмаел Ферер, с което спаси трите точки за Добруджа.

