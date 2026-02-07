Тръмп с краен срок за край на войната в Украйна: Зеленски разкри подробности

САЩ настоятелно призовават Украйна и Русия да прекратят войната преди началото на лятото, което отразява нарастващия натиск във Вашингтон за постигане на споразумение чрез преговори с наближаването на междинните избори. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери в Киев, че делегацията на Доналд Тръмп е предложила ясен график за прекратяване на боевете и настоява за подписано споразумение до юни по време на мирните преговори в Абу Даби.

The US wants the war to end before summer, Zelenskyy said



Other statements:



— We are holding our positions. Ukraine has once again confirmed at the talks that it will not withdraw from Donbas;



— A single use of the "Oreshnik" from Belarus would mean the country is dragged into…

"САЩ дадоха на Украйна и Русия краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, продължаваща вече близо четири години", каза Зеленски. И подчерта, че ако крайният срок не бъде спазен, администрацията на Тръмп вероятно ще окаже натиск върху двете страни, за да го спазят.

Като част от тези усилия САЩ са предложили за първи път украинският и руският преговарящ екип да се срещнат на американска земя - вероятно в Маями - през следващата седмица. "Ние потвърдихме участието си", подчерта украинският президент.

Зеленски заяви и че Вашингтон е поискал също така от Киев и Москва да се споразумеят за ново прекратяване на огъня, обхващащо ударите по взаимната енергийна инфраструктура, като ограничена мярка за деескалация по време на мирните преговори.

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания. Русия упражнява настиск върху Украйна с настояване да се оттегли от региона на Донбас, където ожесточените сражения продължават – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме.