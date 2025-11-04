Поверяват сблъсъка Левски - ЦСКА на млад съдия, който никога не е свирил във Вечното дерби

Големият сблъсък между Левски и ЦСКА може да бъде поверен на млад български арбитър, който никога досега не е свирил във Вечното дерби. Става дума за 28-годишния Мариян Гребенчарски, който се очертава като фаворит за главен съдия на дербито на 8 ноември на националния стадион "Васил Левски" в София, съобщава "Тема Спорт". Решението за съдийския наряд за дербито все още не е взето, но Гребенчарски изглежда като основен фаворит.

Мариян Гребенчарски ще свири Вечното дерби?

Дербито между Левски и ЦСКА се очаква с огромен интерес, тъй като "сините" са лидери в класирането, докато "червените" вече излизат от кризата и ще опитат да спънат вечния си враг. Хората на Христо Янев са амбицирани да се завърнат в борбата за топ 4 в efbet Лига след кошмарния старт на сезона под ръководството на Душан Керкез. А на трибуните се очаква да има и голям брой фенове, като дори буферните зони са намалени.

Радослав Гидженов и Никола Попов са сред другите варианти

Шефът на Съдийската комисия Станислав Тодоров трябва да вземе трудното решение кой да бъде съдия на дербито - и изглежда, че добрите изяви на Гребенчарски в последно време ще му спечелят най-големия съдийски наряд в кариерата му. Именно Мариян Гребенчарски бе главен арбитър на двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец, завършил при резултат 5:4 в Бистрица, когато за съдийската бригада имаше изобилие от работа.

Иначе той бе ВАР арбитър на мача Септември - Славия, както и четвърти съдия на сблъсъка Арда - Левски. Сред другите варианти за дербито на "Васил Левски" са опитните арбитри Радослав Гидженов и Никола Попов, като първият свири срещата между Левски и Лудогорец на "Герена", когато "сините" имаха претенции за дузпа и червен картон в края на първото полувреме.

