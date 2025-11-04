Любопитно:

Поверяват сблъсъка Левски - ЦСКА на млад съдия, който никога не е свирил във Вечното дерби

04 ноември 2025, 11:01 часа 325 прочитания 0 коментара
Поверяват сблъсъка Левски - ЦСКА на млад съдия, който никога не е свирил във Вечното дерби

Големият сблъсък между Левски и ЦСКА може да бъде поверен на млад български арбитър, който никога досега не е свирил във Вечното дерби. Става дума за 28-годишния Мариян Гребенчарски, който се очертава като фаворит за главен съдия на дербито на 8 ноември на националния стадион "Васил Левски" в София, съобщава "Тема Спорт". Решението за съдийския наряд за дербито все още не е взето, но Гребенчарски изглежда като основен фаворит.

Мариян Гребенчарски ще свири Вечното дерби?

Дербито между Левски и ЦСКА се очаква с огромен интерес, тъй като "сините" са лидери в класирането, докато "червените" вече излизат от кризата и ще опитат да спънат вечния си враг. Хората на Христо Янев са амбицирани да се завърнат в борбата за топ 4 в efbet Лига след кошмарния старт на сезона под ръководството на Душан Керкез. А на трибуните се очаква да има и голям брой фенове, като дори буферните зони са намалени.

Още: "Майсторите" си намериха майстора: Левски увеличи преднината си на върха в класирането!

Левски - ЦСКА

Радослав Гидженов и Никола Попов са сред другите варианти

Шефът на Съдийската комисия Станислав Тодоров трябва да вземе трудното решение кой да бъде съдия на дербито - и изглежда, че добрите изяви на Гребенчарски в последно време ще му спечелят най-големия съдийски наряд в кариерата му. Именно Мариян Гребенчарски бе главен арбитър на двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец, завършил при резултат 5:4 в Бистрица, когато за съдийската бригада имаше изобилие от работа.

Иначе той бе ВАР арбитър на мача Септември - Славия, както и четвърти съдия на сблъсъка Арда - Левски. Сред другите варианти за дербито на "Васил Левски" са опитните арбитри Радослав Гидженов и Никола Попов, като първият свири срещата между Левски и Лудогорец на "Герена", когато "сините" имаха претенции за дузпа и червен картон в края на първото полувреме. 

Още: Голям проблем за Хулио Веласкес: Топ подавачът на Левски виси за Вечното дерби с ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Вечно дерби Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес