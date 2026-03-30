Позабравено бивше острие на ЦСКА и на националния отбор се готви за ударно завръщане

Позабравеното бивше острие на ЦСКА и на националния отбор по футбол - Георги Йомов, се готви за ударно завръщане към футбола! Крилото все още изтърпява допинг наказание, което приключва през юни, а след това неговите състезателни права ще бъдат подновени. Въпреки че е играл футбол от четири години насам, той не е спирал да тренира и да поддържа форма, защото не се е отказал от футболната си кариера.

След 4 години в изгнание: Георги Йомов се завръща

Йомов, който има 92 мача и 16 гола за ЦСКА, ще има правото да започне тренировки с отбор в края на юни. Дотогава той може да се готви само индивидуално и извън футболни терени. Георги разкри, че в последните 5 месеца води усилена подготовка с кондиционен треньор, като има и футболни тренировки. Предстои да стане ясно дали Йомов ще успее бързо да си намери клуб, в който да поднови кариерата си, като не е изключено това да е отбор извън елита на България.

Още: Любимец на Сектор Г, който доскоро бе треньор на ЦСКА, изненадващо напусна работа

Бившият ас на ЦСКА не е спирал да тренира и смята да възроди футболната си кариера

"От четири години не съм спирал да тренирам, като съм бил с ясната идея, че ще се завърна на терена. В последните пет месеца водя сериозна подготовка с кондиционен треньор, като провеждам и футболни тренировки. Ще имам и два месеца до старта на сезона, за да водя подготовка с отбор, тъй като през юни официално ми изтича наказанието", заяви Георги Йомов пред Sportal.bg.

Още: Интерес от Англия и Русия към титуляр на ЦСКА